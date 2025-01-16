«Барселона» пытается решить вопрос с финансовым фэйр-плей для подписания Рашфорда — Marca

Крайний нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд по-прежнему является приоритетной целью для «Барселоны» в январское трансферное окно, однако клуб не может подписать футболиста на текущий момент ввиду необходимости соблюдения правил финансового фэйр-плей. Об этом сообщает Marca.

По информации источника, каталонский клуб должен соблюдать правила финансового фэйр-плей, несмотря на то что он вернулся к принципу 1:1. Для того чтобы подписать Рашфорда, «Барселоне» необходимо освободить зарплатную ведомость. Подчёркивается, что сине-гранатовые рассматривают вариант с уходом из клуба Ансу Фати, выступающего на той же позиции, что и Рашфорд. Сам английский футболист также заинтересован в переходе в «Барселону».

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