Игрок «Ахмата» Бернард Бериша прибыл на сборы с командой

Полузащитник «Ахмата» Бернард Бериша присоединился к команде на сборах в Турции. Об этом сообщает телеграм-канал грозненского клуба.

«Футболист, восстанавливающийся после травмы, будет работать по индивидуальной программе. По ожиданиям медицинского штаба, футболист может начать работать в общей группе в конце третьих сборов», — говорится в сообщении клуба.

В конце августа 2024 года хавбек «Ахмата» перенёс операцию на ноге после травмы ахиллова сухожилия, полученной в матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги с «Химками» (3:3).

В сезоне-2024/2025 Бериша сыграл за «Ахмат» семь матчей, отметившись двумя забитыми голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2027 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 32-летнего футболиста в € 900 тыс.