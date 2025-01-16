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Игрок «Ахмата» Бернард Бериша прибыл на сборы с командой

Игрок «Ахмата» Бернард Бериша прибыл на сборы с командой
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Полузащитник «Ахмата» Бернард Бериша присоединился к команде на сборах в Турции. Об этом сообщает телеграм-канал грозненского клуба.

«Футболист, восстанавливающийся после травмы, будет работать по индивидуальной программе. По ожиданиям медицинского штаба, футболист может начать работать в общей группе в конце третьих сборов», — говорится в сообщении клуба.

В конце августа 2024 года хавбек «Ахмата» перенёс операцию на ноге после травмы ахиллова сухожилия, полученной в матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги с «Химками» (3:3).

В сезоне-2024/2025 Бериша сыграл за «Ахмат» семь матчей, отметившись двумя забитыми голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2027 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 32-летнего футболиста в € 900 тыс.

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