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Главный тренер «Динамо» Минск ответил, что пожелал Мельниченко перед переходом в «Порту»

Главный тренер «Динамо» Минск ответил, что пожелал Мельниченко перед переходом в «Порту»
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Главный тренер минского «Динамо» Вадим Скрипченко рассказал, что пожелал 18-летнему белорусскому нападающему Трофиму Мельниченко перед его переходом в «Порту».

«Надо учитывать, что парню совсем недавно исполнилось 18 лет. Когда в этом возрасте к тебе проявляют интерес такие клубы, голова может закружиться. Возможно, в подобных случаях парни могут делать неправильные шаги. В этот момент очень важна роль агента и тренера, которые с ним работают. Конечно, у нас были беседы с Трофимом. Я ему говорил, что важно быть профессионалом, не поддаваться слабостям. На таком уровне с тебя особый спрос. Уже не будут смотреть на возраст, а будут смотреть на уровень игры и на профессионализм как в тренировочном процессе, так и в матчах. На таком уровне надо соответствовать.

Также пожелал ему терпения, потому что есть и языковой барьер, который надо будет преодолеть. Думаю, тут ему помогут. Там находится наш нападающий Владислав Морозов, так что поможет ему в плане адаптации в Португалии», — сказал Скрипченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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