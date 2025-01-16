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Кварацхелия в «ПСЖ» возьмёт игровой номер, под которым ранее выступал Мбаппе — Le Parisien

Кварацхелия в «ПСЖ» возьмёт игровой номер, под которым ранее выступал Мбаппе — Le Parisien
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Крайний нападающий «Наполи» Хвича Кварацхелия должен официально подписать контракт с «ПСЖ» в пятницу, 17 января. Об этом сообщает Le Parisien.

По информации источника, во французском граде грузинский футболист будет выступать под седьмым игровым номером, под которым раньше играл нападающий Киллиан Мбаппе. Этот номер остался свободным после того, как минувшим летом форвард присоединился к мадридскому «Реалу». При этом в составе «Наполи» Кварацхелия выступал под 77-м игровым номером.

Ранее в СМИ сообщалось, что сумма трансфера Кварацхелии из «Наполи» составит € 70 млн. Контракт нападающего с «ПСЖ» будет рассчитан до 2029 года.

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