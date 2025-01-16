Президент «Лацио» высказался об увольнении дрессировщика орла-талисмана клуба

Президент итальянского футбольного клуба «Лацио» Клаудио Лотито высказался об увольнении дрессировщика орла-талисмана клуба Хуана Бернабе, который выложил в соцсети свои интимные фото после операции по протезированию полового члена.

«Этому нет прощения. Вы убьёте человека и будете просить прощения? Я 20 лет пытаюсь отсеять некоторые вещи из этой среды. Я хочу этичного и дидактического футбола. Даже ультрас сделали очень резкое заявление против Бернабе. Я их об этом не просил.

Я не могу отправить в школы к детям того, кто делает что-то подобное. Мы потребуем возмещения ущерба за то, что произошло. Бернабе рассказывал о своих отношениях, сказал, что занимается сексом с несколькими женщинами. Как я могу отправить кого-то вроде него в школу? Его не может быть в «Лацио».

Почему Бернабе не был уволен за инцидент с фашистским приветствием? Возможно, для вас это серьёзнее, но для меня – нет. Купите себе команду, заплатите сокольничему и решайте сами, что серьёзнее. Никто не против операции Бернабе, но его действия не должны быть связаны с «Лацио», – приводит слова Лотито La Gazzetta dello Sport.

В 2021 году Бернабе показал фашистское приветствие на стадионе, за что был отстранён на четыре матча. Мужчина сотрудничал с римским клубом с 2011 года – перед каждым домашним матчем он выпускал орла, который пролетал над стадионом. Это было традицией клуба, однако после случившегося «Лацио» отказался от своего талисмана и этой традиции. После инцидента с интимными фото Бернабе опубликовал видео с извинениями, но глава «Лацио» не простил своего бывшего сотрудника.