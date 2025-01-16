«Реал Сосьедад» — «Райо Вальекано»: онлайн-трансляция матча Кубка Испании начнётся в 21:30

Сегодня, 16 января, состоится матч 1/8 финала Кубка Испании, в котором встретятся «Реал Сосьедад» и «Райо Вальекано». Команды будут играть на стадионе «Реале Арена» в Сан-Себастьяне (Испания). Начало игры — в 21:30 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Действующим победителем Кубка Испании является «Атлетик» из Бильбао, который в финальном матче прошлого сезона обыграл «Мальорку» со счётом 1:1 (4:2 пен.). За «Мальорку» забил Дани Родригес, а в составе «Атлетика» отличился Ойан Сансет.