«Реал Сосьедад» — «Райо Вальекано»: онлайн-трансляция матча Кубка Испании начнётся в 21:30
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Сегодня, 16 января, состоится матч 1/8 финала Кубка Испании, в котором встретятся «Реал Сосьедад» и «Райо Вальекано». Команды будут играть на стадионе «Реале Арена» в Сан-Себастьяне (Испания). Начало игры — в 21:30 по московскому времени.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Кубок Испании . 1/8 финала
16 января 2025, четверг. 21:30 МСК
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Не начался
Райо Вальекано
Мадрид
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Действующим победителем Кубка Испании является «Атлетик» из Бильбао, который в финальном матче прошлого сезона обыграл «Мальорку» со счётом 1:1 (4:2 пен.). За «Мальорку» забил Дани Родригес, а в составе «Атлетика» отличился Ойан Сансет.
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