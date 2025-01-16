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«Челси» ведёт переговоры по трансферу Адейеми из дортмундской «Боруссии» — Фальк

«Челси» ведёт переговоры по трансферу Адейеми из дортмундской «Боруссии» — Фальк
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«Челси» находится в переговорном процессе с дортмундской «Боруссией» по трансферу 22-летнего крайнего нападающего Карима Адейеми. Об этом сообщает журналист Кристиан Фальк в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, клубы обсуждают переход немецкого футболиста в стан «синих» грядущим летом. При этом нынешней зимой Адейеми хочет подписать «Наполи». Однако эта сделка является маловероятной, поскольку «шмели» установили высокую цену на 22-летнего нападающего.

В нынешнем сезоне Адейеми принял участие в 11 матчах во всех турнирах, в которых он отметился пятью голами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 35 млн.

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