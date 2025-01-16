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Экс-игрок «Реала» Коэнтрау может быть причастен к нелегальной добыче морепродуктов — JN

Экс-игрок «Реала» Коэнтрау может быть причастен к нелегальной добыче морепродуктов — JN
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Бывший защитник мадридского «Реала» Фабиу Коэнтрау может быть причастен к нелегальной добыче морепродуктов. Об этом сообщает Jornal de News.

По информации источника, власти Португалии обнаружили как минимум тонну нелегальных морепродуктов на складе, арендованном Коэнтрау, в рыбацком порту Повуа-ди-Варзин на севере Португалии. Сообщается, что бывший футболист открыл бизнес семь месяцев назад, однако сделал это без лицензии.

Инспекторы Главного управления природных ресурсов, безопасности и морских служб (DGRM) обнаружили на складе не менее 12 резервуаров с морской водой, заполненных омарами, креветками и морским окунем. 760 кг морепродуктов были добыты нелегальным путём, а ещё 260 кг предприятие Коэнтрау не могло реализовывать ввиду отсутствия лицензии.

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