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«Зенит» хочет убедить Уэсли переехать в Россию, предложив ему выгодный контракт — JornaFla

«Зенит» хочет убедить Уэсли переехать в Россию, предложив ему выгодный контракт — JornaFla
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«Зенит» намерен убедить 21-летнего правого защитника «Фламенго» Уэсли перейти в их команду, сделав ему выгодное предложение по контракту. Об этом сообщает аккаунт JornaFla10, специализирующийся на «Фламенго», в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, бразильский клуб хочет выручить как минимум € 30 млн с продажи Уэсли. Как ранее сообщил Sport24, сине-бело-голубые готовы предложить за 21-летнего футболиста сумму в € 15 млн.

В 2024 году Уэсли принял участие в 51 матче во всех турнирах, в которых отметился двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение защитника с «Фламенго» рассчитано до конца 2028 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в € 9 млн.

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