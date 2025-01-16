Главный тренер «Динамо» Личка рассказал, когда Чавес присоединится к команде на сборах

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка рассказал, когда мексиканский полузащитник бело-голубых Луис Чавес присоединится к команде на зимних сборах.

«У Луиса недавно родился сын, вы знаете. Сейчас он помогает жене с оформлением документов, приедет через три или четыре дня. Дома он работает со своим тренером из сборной Мексики, поэтому никаких проблем нет», — сказал Личка на видео в телеграм-канале «Динамо».

28-летний Чавес выступает за «Динамо» с августа 2023 года. В нынешнем сезоне мексиканский полузащитник сыграл за московский клуб в 18 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и двумя результативными передачами. Действующее контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2027 года. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 9 млн.