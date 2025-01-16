«Краснодар» может усилить состав защитником из Аргентины

«Краснодар» проявляет интерес к 26-летнему левому защитнику «Ньюэллс Олд Бойз» Анхело Мартино. Об этом сообщает журналист Гонсало Кальвиджиони со ссылкой на Estadio 3.

По информации источника, российский клуб активизировал процесс подписания аргентинского футболиста после того, как не состоялся переход Мартино в «Расинг».

В 2024 году Мартино принял участие в 37 матчах во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до конца 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,3 млн.

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