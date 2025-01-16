В «Пари НН» отреагировали на информацию о возможной аренде Агапова из ЦСКА

Спортивный директор «Пари НН» Александр Удальцов прокомментировал информацию о возможной аренде центрального защитника Ильи Агапова из ЦСКА.

«Мы находимся в активной фазе общения с ЦСКА и со стороной Ильи Агапова. Рассчитываем, что эта история завершится положительно. Все игроки, когда-либо игравшие за «Пари НН», мечтают сюда вернуться», — сказал Удальцов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

В нынешнем сезоне Агапов принял участие в пяти матчах Фонбет Кубка России, в которых он отметился одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1 млн.

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