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Полузащитник «Спартака» Лайкин перешёл в «Нефтехимик» на правах аренды

Полузащитник «Спартака» Лайкин перешёл в «Нефтехимик» на правах аренды
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Футбольный клуб «Нефтехимик» на своём официальном сайте сообщил о переходе полузащитника московского «Спартака» Максима Лайкина на правах аренды.

21-летний футболист уже ранее выступал за «Нефтехимик» в сезоне-2022/2023. Тогда он провёл 33 матча, отметился четырьмя голами и двумя результативными передачами.

Лайкин является воспитанником московского «Спартака», за основную команду дебютировал в 2023 году. В нынешнем сезоне футболист выступал за «Енисей». В составе красноярской команды в 12 матчах Мелбет Первой лиги сезона-2024/2025 не отметился результативными действиями. До перехода в «Енисей» на правах аренды выступал за «Спартак-2» и тульский «Арсенал».

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