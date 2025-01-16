Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Иттихад — Аль-Раед. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Вратарь «Алании» Солдатенко продолжит карьеру в тульском «Арсенале»

Вратарь «Алании» Солдатенко продолжит карьеру в тульском «Арсенале»
Комментарии

Вратарь «Алании» Ростислав Солдатенко продолжит карьеру в тульском «Арсенале». Как сообщил корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко источник, знакомый с ситуацией, сумма компенсации за 27-летнего голкипера составит 7 млн рублей.

Солдатенко выступает за «Аланию» с 2020 года. В нынешнем сезоне вратарь принял участие в 20 матчах во всех турнирах, в девяти из которых он отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 800 тыс.

Материалы по теме
Ветеран «Алании» отреагировал на серьёзные финансовые проблемы клуба

Самые титулованные футбольные клубы России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android