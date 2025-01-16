Вратарь «Алании» Солдатенко продолжит карьеру в тульском «Арсенале»

Вратарь «Алании» Ростислав Солдатенко продолжит карьеру в тульском «Арсенале». Как сообщил корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко источник, знакомый с ситуацией, сумма компенсации за 27-летнего голкипера составит 7 млн рублей.

Солдатенко выступает за «Аланию» с 2020 года. В нынешнем сезоне вратарь принял участие в 20 матчах во всех турнирах, в девяти из которых он отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 800 тыс.

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