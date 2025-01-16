Спортдиректор «Пари НН»: хотим дать Маврину шанс сыграть там, где начиналась его карьера

Спортивный директор «Пари НН» Александр Удальцов прокомментировал приглашение 35-летнего футболиста медиафутбольного клуба «Амкал» Василия Маврина на просмотр в нижегородскую команду. Ранее стало известно, что Маврин прибудет в расположение клуба РПЛ 28 января.

«Рекламная это акция или нет, будет зависеть от него. Само слово «просмотр» означает, что Маврин получит шанс себя показать. Мы хотим дать ему возможность сыграть там, где начиналась его футбольная карьера, — в Нижнем Новгороде. Особенно с учётом его возраста», — сказал Удальцов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.