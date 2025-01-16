В ЦСКА подтвердили, что Илья Агапов близок к аренде в «Пари НН»

Директор по коммуникациям московского ЦСКА Кирилл Брейдо подтвердил, что центральный защитник красно-синих Илья Агапов близок к переходу в «Пари НН» на правах аренды.

«Илья Агапов близок к аренде в Нижний Новгород и сейчас вылетает в Турцию для финализации аренды до конца сезона», — написал Брейдо в своём телеграм-канале.

Ранее «Чемпионат» сообщил, что «Пари Нижний Новгород» договорился с ЦСКА об аренде Агапова до конца сезона без права выкупа.

В нынешнем сезоне 23-летний Агапов принял участие в пяти матчах Фонбет Кубка России сезона-2024/2025, в которых отметился одной результативной передачей. Действующее соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. По информации интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1 млн.

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