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«Манчестер Сити» готов заплатить € 60-65 млн за защитника «Ювентуса» — Ди Марцио

«Манчестер Сити» готов заплатить € 60-65 млн за защитника «Ювентуса» — Ди Марцио
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«Манчестер Сити» готовит предложение «Ювентусу» в размере € 60-65 млн за 24-летнего левого защитника Андреа Камбьязо. Об этом сообщает журналист Джанлука Ди Марцио на своём официальном сайте.

По информации источника, туринский клуб хочет выручить более высокую сумму с продажи Камбьязо. «Манчестер Сити» готов предложить итальянскому футболисту контракт, рассчитанный на пять лет с возможностью продления ещё на год.

В нынешнем сезоне Камбьязо принял участие в 25 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 40 млн.

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