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Ибрагимович ответил на слова Роналду об уровне саудовской лиги

Ибрагимович ответил на слова Роналду об уровне саудовской лиги
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Бывший нападающий «ПСЖ» Златан Ибрагимович, ныне занимающий пост советника владельца «Милана», прокомментировал слова форварда «Аль-Насра» Криштиану Роналду о том, что саудовский чемпионат сильнее французской Лиги 1.

«Тут не на что отвечать – нельзя спорить о чём-то, когда нет доказательств в пользу одной из сторон. «ПСЖ» – один из величайших клубов Европы, играющий в очень сильной лиге.

Возможно, только Испания и Англия могут с уверенностью сказать, что их лиги лучше. Я даже не могу ответить на предположение о том, что саудовская лига лучше – не стану тратить на это своё время», – приводит слова Ибрагимовича Goal.

Напомним, ранее Роналду сказал, что чемпионат Саудовской Аравии сильнее, чем французская Лига 1. Он заявил, что «во Франции есть только «ПСЖ», а остальные команды закончились».

В нынешнем сезоне Роналду сыграл за саудовский клуб 18 матчей во всех турнирах, в которых отметился 16 забитыми мячами и двумя результативными передачами. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.

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