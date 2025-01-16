Неймар поделился тем, что ему сказал Месси перед уходом бразильца из «Барселоны»

Бывший нападающий «Барселоны» Неймар раскрыл, что ему сказал экс-футболист и капитан сине-гранатовых Лионель Месси перед уходом бразильского игрока из каталонского клуба в 2017 году.

«Месси пришёл ко мне и спросил: «Почему ты уходишь? Ты хочешь стать лучшим в мире? Я намерен сделать тебя лучшим в мире», — сказал Неймар на подкасте «De cara, com o cara».

Неймар выступал в составе «Барселоны» с 2013 по 2017 год. За этот период он принял участие в 186 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 105 голами и 76 результативными передачами. Месси покинул каталонский клуб летом 2021 года. Нападающий играл за взрослую команду сине-гранатовых с 2005 года.

Материалы по теме Неймар ведёт переговоры с клубом МЛС — Footmercato

Неймар смеётся во время скандирования фанатами «Месси»: