Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Иттихад — Аль-Раед. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Неймар поделился тем, что ему сказал Месси перед уходом бразильца из «Барселоны»

Неймар поделился тем, что ему сказал Месси перед уходом бразильца из «Барселоны»
Комментарии

Бывший нападающий «Барселоны» Неймар раскрыл, что ему сказал экс-футболист и капитан сине-гранатовых Лионель Месси перед уходом бразильского игрока из каталонского клуба в 2017 году.

«Месси пришёл ко мне и спросил: «Почему ты уходишь? Ты хочешь стать лучшим в мире? Я намерен сделать тебя лучшим в мире», — сказал Неймар на подкасте «De cara, com o cara».

Неймар выступал в составе «Барселоны» с 2013 по 2017 год. За этот период он принял участие в 186 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 105 голами и 76 результативными передачами. Месси покинул каталонский клуб летом 2021 года. Нападающий играл за взрослую команду сине-гранатовых с 2005 года.

Лионель Месси Подробнее
Неймар Подробнее
Материалы по теме
Неймар ведёт переговоры с клубом МЛС — Footmercato

Неймар смеётся во время скандирования фанатами «Месси»:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android