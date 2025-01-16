«Зенит» готов купить 21-летнего защитника у «Фламенго» за € 15 млн в рассрочку — JornaFla

«Зенит» готов заплатить «Фламенго» € 15 млн за трансфер 21-летнего правого защитника Уэсли при условии, что санкт-петербургский клуб будет производить выплаты частями. Об этом сообщает аккаунт JornaFla10, специализирующийся на «Фламенго», в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, «Фламенго» рассчитывает выручить с продажи Уэсли не менее € 30 млн.

В 2024 году Уэсли принял участие в 51 матче во всех турнирах, в которых отметился двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение защитника с «Фламенго» рассчитано до конца 2028 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в € 9 млн.

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