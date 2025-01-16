«Локомотив» и московское «Динамо» проведут товарищеский матч на сборах в ОАЭ

«Локомотив» и московское «Динамо» проведут товарищеский матч на зимних сборах команды в ОАЭ. Об этом сообщила пресс-служба железнодорожников.

«Встреча пройдёт в Дубае 15 февраля на поле у стадиона JA Sport Center (район Mina Jebel Ali Dubai), начало — в 11:00 по местному времени (в 10:00 мск).

О возможности посещения матча и прямой трансляции мы сообщим дополнительно», — сказано в сообщении на официальном сайте «Локомотива».

«Локомотив» ушёл на зимнюю паузу на пятом месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 35 очков после 18 игр. «Динамо» занимает четвёртое место с аналогичным количеством очков.