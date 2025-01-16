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«Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон»: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 23:00

«Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон»: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 23:00
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Сегодня, 16 января, состоится матч 21-го тура английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Манчестер Юнайтед» и «Саутгемптон». Игра пройдёт на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. В качестве главного арбитра встречи выступит Джон Брукс из Лестера. Стартовый свисток судьи прозвучит в 23:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Англия — Премьер-лига . 21-й тур
16 января 2025, четверг. 23:00 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Не начался
Саутгемптон
Саутгемптон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Манчестер Юнайтед» занимает 15-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Команда набрала 23 очка за 20 матчей. «Саутгемптон» заработал шесть очков и располагается на 20-й строчке. На первом месте находится «Ливерпуль», у которого 47 очков за 20 игр.

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