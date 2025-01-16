«Аль-Иттифак» Джеррарда лидирует в гонке за подписание Салаха летом — Caught Offside

«Аль-Иттифак», главным тренером которого является Стивен Джеррард, лидирует в борьбе за подписание контракта с крайним нападающим «Ливерпуля» Мохамедом Салахом, чей контракт с мерсисайдцами заканчивается грядущим летом. Об этом сообщает Caught Offside.

По информации источника, другие клубы из Саудовской Аравии — «Аль-Иттихад» и «Аль-Хиляль» — также проявляют интерес к египетскому футболисту. Подчёркивается, что ранее «Аль-Иттихад» уже делал предложение «Ливерпулю» по Салаху в размере £ 150 млн (€ 178 млн), однако получил отказ.

В нынешнем сезоне Салах принял участие в 29 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 21 голом и 17 результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 55 млн.

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