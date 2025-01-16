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Игрок «Локомотива» Никитин на правах аренды перешёл в «Нефтехимик»

Игрок «Локомотива» Никитин на правах аренды перешёл в «Нефтехимик»
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Полузащитник «Локомотива» Андрей Никитин перешёл в «Нефтехимик» на правах аренды до конца сезона, сообщает пресс-служба московского клуба в телеграм-канале.

Футболист стал игроком «Локомотива» в феврале 2021 года, за основную команду не провёл ни одного матча. Выступал на правах аренды за клубы «Локомотив-Казанка», «Уфа», «СКА-Хабаровск» и тульский «Арсенал», в котором провёл последние полгода.

Контракт 24-летнего атакующего полузащитника с «Локомотивом» действует до июня 2026 года. В нынешнем сезоне за «Арсенал» Никитин принял участие в четырёх матчах, в которых не отметился результативными действиями.

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