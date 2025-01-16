«Реал» Мадрид — «Сельта»: текстовая онлайн-трансляция матча Кубка Испании начнётся в 23:30

Сегодня, 16 января, состоится матч 1/8 финала Кубка Испании, в котором встретятся мадридский «Реал» и «Сельта» из Виго. Команды будут играть на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде (Испания). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Хуаном Мартинесом Мунуэрой. Начало игры — в 23:30 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Действующим победителем Кубка Испании является «Атлетик» из Бильбао. В финале прошлого розыгрыша команда победила «Мальорку» со счётом 1:1 (4:2 пен.). «Барселона» (31) является наиболее титулованным клубом.

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