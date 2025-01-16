Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Иттихад — Аль-Раед. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Реал» Мадрид — «Сельта»: текстовая онлайн-трансляция матча Кубка Испании начнётся в 23:30

«Реал» Мадрид — «Сельта»: текстовая онлайн-трансляция матча Кубка Испании начнётся в 23:30
Комментарии

Сегодня, 16 января, состоится матч 1/8 финала Кубка Испании, в котором встретятся мадридский «Реал» и «Сельта» из Виго. Команды будут играть на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде (Испания). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Хуаном Мартинесом Мунуэрой. Начало игры — в 23:30 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Кубок Испании . 1/8 финала
16 января 2025, четверг. 23:30 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Не начался
Сельта
Виго
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Действующим победителем Кубка Испании является «Атлетик» из Бильбао. В финале прошлого розыгрыша команда победила «Мальорку» со счётом 1:1 (4:2 пен.). «Барселона» (31) является наиболее титулованным клубом.

Материалы по теме
Экс-игрок «Реала» Коэнтрау может быть причастен к нелегальной добыче морепродуктов — JN

Самый высокооплачиваемый спортсмен в мире:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android