«Реал» Мадрид — «Сельта»: текстовая онлайн-трансляция матча Кубка Испании начнётся в 23:30
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Сегодня, 16 января, состоится матч 1/8 финала Кубка Испании, в котором встретятся мадридский «Реал» и «Сельта» из Виго. Команды будут играть на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде (Испания). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Хуаном Мартинесом Мунуэрой. Начало игры — в 23:30 по московскому времени.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Кубок Испании . 1/8 финала
16 января 2025, четверг. 23:30 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Не начался
Сельта
Виго
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Действующим победителем Кубка Испании является «Атлетик» из Бильбао. В финале прошлого розыгрыша команда победила «Мальорку» со счётом 1:1 (4:2 пен.). «Барселона» (31) является наиболее титулованным клубом.
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