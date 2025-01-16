Ямаль будет играть под 10-м номером в «Барселоне» со следующего сезона — El Chiringuito

Крайний нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль будет выступать под 10-м игровым номером в составе сине-гранатовых со следующего сезона. Об этом сообщает El Chiringuito.

С сезона-2008/2009 по сезон-2020/2021 за «Барселону» под 10-м игровым номером играл нападающий Лионель Месси. После его ухода из клуба данный номер начал принадлежать Ансу Фати. На текущий момент Ямаль играет под 19-м номером.

В нынешнем сезоне Ламин принял участие в 24 матчах во всех турнирах, в которых он отметился девятью голами и 13 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 180 млн.

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