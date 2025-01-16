Защитник «Норильского никеля» Нандо: надеюсь, Промес вернётся в Россию и выиграет РПЛ

Защитник мини-футбольной команды «Норильский никель» и сборной России Нандо рассказал о взаимоотношениях с бывшим нападающим «Спартака» Квинси Промесом, который сейчас выступает за «Дубай Юнайтед».

— Ты рассказывал, что раньше дружил с Квинси Промесом. Общаешься сейчас?

— Уже долгое время не общаемся. Больше не слежу за ним.

— Удивлён тому, в какую ситуацию он попал?

— Знаю эту ситуацию, был удивлён. Он был нормальным человеком, когда мы познакомились. Для меня сейчас это уже другой человек. Но я надеюсь, что он вернётся в Россию и выиграет РПЛ, — приводит слова Нандо Metaratings.

Напомним, в марте 2024 года футболист был задержан в Дубае по запросу нидерландских властей. На родине игрок был приговорён к шести годам тюремного заключения за участие в контрабанде наркотических средств и к полутора годам за поножовщину с родственником. Промесу грозит экстрадиция на родину.