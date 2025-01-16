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«Зенит» может купить 24-летнего вингера «Ботафого» за € 25 млн — журналист Эрнан

«Зенит» может купить 24-летнего вингера «Ботафого» за € 25 млн — журналист Эрнан
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«Зенит» ведёт переговоры с «Ботафого» по трансферу 24-летнего крайнего нападающего Луиса Энрике. Об этом сообщает журналист Андрэ Эрнан в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, потенциальный переход бразильского футболиста в санкт-петербургский клуб может состояться за € 25 млн. При этом на Энрике также претендует неназванный клуб из Англии и Италии.

Энрике перешёл в «Ботафого» из испанского «Бетиса» в феврале минувшего года. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до конца 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 22 млн.

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