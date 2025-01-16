«Реал» связался с окружением Вильяма Салиба из «Арсенала» — Footmercato

Мадридский «Реал» проявляет интерес к 23-летнему центральному защитнику «Арсенала» Вильяму Салиба. Об этом сообщает Footmercato.

По информации источника, «Королевский клуб» не рассматривает вариант немедленного перехода французского футболиста, однако может приобрести его в будущем и уже связался с окружением игрока.

В нынешнем сезоне Салиба принял участие в 30 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 80 млн.

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