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Главный тренер «Оренбурга» Слишкович: я уверен, что эта команда может остаться в РПЛ

Главный тренер «Оренбурга» Слишкович: я уверен, что эта команда может остаться в РПЛ
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Главный тренер «Оренбурга» Владимир Слишкович рассказал о задачах команды на зимних сборах и целях на вторую часть Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025.

«Основная задача подготовить физически команду, чтобы мы не были последними по этим показателям и чтобы набирали очки. Наша цель — это попробовать остаться в РПЛ. Я уверен, что эта команда может это сделать. Они стараются, они всё понимают, они знают, что если не давать 100% своих возможностей, ничего не получится. Сейчас я очень доволен их работой на тренировках», — сказал Слишкович на видео в телеграм-канале «Оренбурга».

«Оренбург» по итогам осенней части сезона набрал в 18 матчах РПЛ восемь очков и занимает последнюю, 16-ю строчку турнирной таблицы. Отставание «газовиков» от находящегося на 15-м месте «Ахмата» составляет пять очков, от зоны стыковых матчей — шесть очков, от 12-го места — восемь очков.

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