Переговоры между «Зенитом» и «Ботафого» по трансферу Вендела зашли в тупик — FDMC

На текущий момент переговоры между «Зенитом» и «Ботафого» относительно трансфера 27-летнего полузащитника Вендела зашли в тупик. Об этом сообщает Fogao Do Meu Coracao.

По информации источника, бразильский клуб хочет, чтобы сине-бело-голубые продали им Вендела нынешней зимой, в то время как действующий чемпион России готов отпустить хавбека только в июне.

Ранее в СМИ появлялись сведения, что сам Вендел считает перспективным возможность вернуться в чемпионат Бразилии, поскольку 27-летний футболист хочет попасть в шорт-лист тренерского штаба бразильской национальной команды.

В нынешнем сезоне Вендел принял участие в 19 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и 11 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.

Материалы по теме Стали известны новые подробности возможного ухода Вендела из «Зенита» в «Ботафого»

Самые титулованные футбольные клубы России: