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Канчельскис — о коррупционном скандале: поговорить все умеют, а надо действовать

Канчельскис — о коррупционном скандале: поговорить все умеют, а надо действовать
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Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Аль-Хиляля» и ряда других клубов Андрей Канчельскис, ныне главный тренер «Динамо-Брянск», высказался о последствиях коррупционного скандала в российском футболе после заявлений губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева.

«Что вы хотели? Поговорить все умеют, а надо действовать. Но опять же скажу: следственные органы должны этим заниматься, а они молчат два с половиной месяца. Значит, так выгодно, значит, так нужно. Представляете, если бы такое в Европе произошло, там бы такой кипиш подняли, а тут всё на тормозах. Честно говоря, не понимаю, как это всё происходит», — приводит слова Канчельскиса Metaratings.

Напомним, в конце ноября губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил, что ему стало известно о долге «Крыльев Советов» в 36 млн рублей «преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола». Позднее он заявил, что передал указанные факты в правоохранительные органы.

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