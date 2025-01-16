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«Спасибо городу, фанатам и памяти Диего». Кварацхелия попрощался с болельщиками «Наполи»

«Спасибо городу, фанатам и памяти Диего». Кварацхелия попрощался с болельщиками «Наполи»
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Крайний нападающий «Наполи» Хвича Кварацхелия в своём аккаунте в социальной сети опубликовал видео, в котором попрощался с болельщиками неаполитанского клуба. Ранее в СМИ появлялась информация, что в ближайшее время грузинский футболист подпишет контракт с «ПСЖ».

«Привет! Это трудно для меня, но настал момент попрощаться. Я провёл здесь потрясающее время. Мы вместе разделили эти воспоминания, пережили множество невероятных эмоций. Неаполь стал моим домом. Я чувствовал себя здесь прекрасно благодаря каждому из вас…

Спасибо «Наполи», городу, болельщикам и памяти Диего [Марадоны]… Я никогда не забуду это волшебное чувство и Скудетто, которое мы выиграли вместе», — сказал Кварацхелия.

Хвича Кварацхелия Подробнее
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