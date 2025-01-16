Рашфорд обратился к СМИ, желающим обнародовать его фото с рэпером, совершившим убийство

Крайний нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд в своём аккаунте в социальной сети сделал заявление, в котором сообщил, что один из таблоидов связался с ним и заявил о намерении опубликовать фотографию футболиста с рэпером Джейком Фархи (TEN), который в 2008 году убил человека, в результате чего ему грозило пожизненное заключение, но в 2023-м музыкант был освобождён из тюремного заключения.

«Сегодня со мной связался таблоид и сообщил, что они планируют опубликовать мою фотографию с рэпером, сделанную, по-видимому, больше года назад. Хочу внести ясность: я никогда не видел этой фотографии, не знаю этого человека, и мы с ним не друзья. Как и большинство футболистов, если кто-то просит меня сфотографироваться, никогда не откажусь, но, очевидно, я не в состоянии проверить биографию каждого человека, который просит меня сфотографироваться.

Могу ли я, пожалуйста, призвать таблоиды вместо того, чтобы заострять внимание на мне, использовать свои платформы для повышения осведомлённости о многих благотворительных организациях и частных лицах, которые ежедневно работают по всей Великобритании над борьбой с преступлениями с применением холодного оружия? Чтобы предотвратить трагические потери ещё большего числа семей. Я выражаю глубочайшие соболезнования семье Джимми Мизена (Джимми Мизен был убит Фархи. — Прим. «Чемпионата»)», — написал Рашфорд.

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