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Руководство сборной Бельгии хочет уволить Тедеско до конца января — L’Equipe

Руководство сборной Бельгии хочет уволить Тедеско до конца января — L’Equipe
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Совет директоров Королевской бельгийской футбольной ассоциации хочет уволить немецкого специалиста Доменико Тедеско с поста главного тренера национальной команды. Об этом сообщает L’Equipe.

По информации источника, это решение было принято ещё несколько недель назад, но сторонам не удалось договориться об условиях расторжения контракта. Отмечается, что руководство сборной рассчитывает уволить Тедеско до конца января, а в феврале объявить о назначении нового тренера. Главным фаворитом на смену немецкому специалисту называют Руди Гарсию, а также упоминают имя Тьерри Анри.

Доменико Тедеско возглавил сборную Бельгии в феврале 2023 года. Под его руководством сборная дошла до 1/8 финала ЧЕ-2024 и заняла третье место в группе Лиги наций. В восьми последних матчах бельгийцы одержали лишь одну победу. Его текущий контракт рассчитан до лета 2026-го.

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