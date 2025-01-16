Игрок «Амкала» Маврин — о просмотре в «Пари НН»: это мечта, которая может осуществиться

35-летний полузащитник медиафутбольного клуба «Амкал» Василий Маврин рассказал, какие цели ставит на просмотре в «Пари НН», и оценил свои шансы закрепиться в команде Российской Премьер-Лиги. Ранее стало известно, что Маврин прибудет в расположение нижегородского клуба 28 января.

— Какая личная цель у вас на этом просмотре?

— Это мечта, которая может осуществиться. Задач несколько: сделать контент на этом, я же блогер; проверить свои силы на фоне действительно профессиональных футболистов и ощутить скорости РПЛ. Ну и хочется просто получить удовольствие от новых знакомств и работы с новым тренерским штабом.

— Как вы думаете, есть ли у вас шанс закрепиться в команде РПЛ?

— Классное есть выражение у нашего главного тренера Панова Виталия Николаевича: «Мы не думаем о победе, мы её делаем». Моя задача — сделать всё возможное для этой победы, — приводит слова Марвина «РБ Спорт».

Маврин является чемпионом Медийной футбольной лиги и победителем Кубка МФЛ. В прошлом сезоне на счету Василия три мяча и две результативные передачи в Кубке МФЛ, а также два гола в Кубке России.

Второй сбор «Пари НН» пройдёт с 28 января по 9 февраля. В рамках тренировочной сессии нижегородский клуб проведёт пять контрольных матчей. Соперниками «Пари НН» станут «Факел», «Крылья Советов», «СКА-Хабаровск» и «Кайрат».