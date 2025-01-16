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Агент Станковича находится в Турине, чтобы убедить Илича перейти в «Спартак» — GG

Агент Станковича находится в Турине, чтобы убедить Илича перейти в «Спартак» — GG
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Агент Братислав Ристич, представляющий интересы главного тренера «Спартака» Деяна Станковича, на текущий момент находится в Турине с целью убедить полузащитника «Торино» Ивана Илича перейти в стан красно-белых. Об этом сообщает Gazzetta Granata.

Ранее в СМИ появлялась информация, что красно-белые предложили итальянскому клубу € 15 млн плюс бонусы за трансфер сербского футболиста. Однако «Торино» запросило около € 20 млн. Подчёркивалось, что «Спартак» предлагает Иличу контракт, рассчитанный до лета 2029 года.

В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 13 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 18 млн.

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