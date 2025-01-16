«Манчестер Сити» достиг полного соглашения с «Айнтрахтом» по трансферу Мармуша — Романо

«Манчестер Сити» достиг окончательного соглашения с «Айнтрахтом» относительно трансфера 25-летнего нападающего Омара Мармуша. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, английский клуб согласовал с египетским футболистом контракт, рассчитанный на пять лет.

В нынешнем сезоне египетский универсальный нападающий принял участие в 25 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 19 голами и 12 результативными передачами. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, — € 60 млн.

Самый дорогой трансфер в истории футбола: