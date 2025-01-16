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«Уровень больше не тот». Неймар не будет играть за «Аль-Хиляль» во второй части Про-Лиги

«Уровень больше не тот». Неймар не будет играть за «Аль-Хиляль» во второй части Про-Лиги
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Главный тренер «Аль-Хиляля» Жорже Жезуш заявил, что 32-летний нападающий Неймар не будет включён в заявку команды на вторую часть чемпионата Саудовской Аравии, отметив снижение игрового уровня бразильского футболиста.

«Неймар не будет включён в заявку команды на чемпионат. Он сможет принять участие в азиатской Лиге чемпионов. Чемпионат Саудовской Аравии — один из лучших в мире. Все футболисты «Аль-Хиляля» могут выступать за любой европейский клуб. Неймар больше не может показывать тот уровень, к которому мы привыкли. К сожалению, ситуация стала непростой для него», — приводит слова Жезуша Footmercato.

Бразильский футболист разорвал крестообразные связки в октябре 2023 года. Неймар восстановился от травмы к октябрю минувшего года, однако повредил подколенное сухожилие в матче азиатской Лиги чемпионов с «Эстеглялем» (3:0). В нынешнем сезоне нападающий сыграл в двух встречах, где провёл на поле 42 минуты.

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