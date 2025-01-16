У Мауро Икарди изъяли телефон после обвинений от Ванды Нары в угрозах — El Dia

У нападающего турецкого «Галатасарая» Мауро Икарди изъяли телефон из-за обвинений в насилии со стороны бывшей жены футболиста Ванды Нары. Об этом сообщает El Dia.

По информации источника, Икарди посетил прокуратуру Буэнос-Айреса в сопровождении своей новой девушки Чины Суарес и адвоката. Футболисту пришлось сдать его мобильный телефон в рамках дела, однако он отказался предоставить пароль к устройству.

Отмечается, что провести экспертизу можно и без полного доступа к телефону. При этом прокуратура будет ждать официального предписания о вскрытии телефона, в таком случае футболист не сможет отказать в доступе к содержимому телефона.

Ранее Нара обвинила бывшего мужа в угрозах опубликовать интимные видео с её участием.Также она обвинила Икарди в том, что он заплатил журналистам более $ 20 тыс., чтобы они опозорили её в СМИ. Кроме того, она пожаловалась, что форвард купил дом её мечты, в который привёз свою новую женщину. Также Ванда подтвердила слухи по поводу её отношений с бывшим нападающим московского «Спартака» Кейта Бальде, но уточнила, что они произошли в период, когда она была разлучена с Икарди.