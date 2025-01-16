Клаудиньо интересен «Палмейрасу», «Зенит» хочет получить € 18-20 млн за трансфер — UOL

«Палмейрас» проявляет интерес к 27-летнему атакующему полузащитнику «Зенита» Клаудиньо. Об этом сообщает UOL Esporte.

По информации источника, санкт-петербургский клуб хочет выручить € 18-20 млн с потенциального трансфера Клаудиньо в «Палмейрас». Подчёркивается, что бразильцы уже связались с агентами полузащитника сине-бело-голубых.

В нынешнем сезоне Клаудиньо принял участие в 20 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 17 млн.

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