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Стала известна разница в оценке стоимости Гарначо между «Манчестер Юнайтед» и «Наполи»

Стала известна разница в оценке стоимости Гарначо между «Манчестер Юнайтед» и «Наполи»
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«Наполи» предложил «Манчестер Юнайтед» € 45 млн за трансфер 20-летнего крайнего нападающего Алехандро Гарначо, однако «красные дьяволы» оценивают аргентинского футболиста в € 55 млн. Об этом сообщает журналист Алессио Алаймо в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, клубы могут договорится на сумму в € 50 млн. В скором времени между сторонами состоятся новые контакты по возможному трансферу Гарначо.

В нынешнем сезоне Гарначо принял участие в 30 матчах во всех турнирах, в которых он отметился восемью голами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.

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