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«Никакой обиды нет». Терехов прокомментировал разрыв контракта с «Химками»

«Никакой обиды нет». Терехов прокомментировал разрыв контракта с «Химками»
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Бывший защитник «Химок» Сергей Терехов прокомментировал разрыв контракта с клубом. В четверг, 16 января, подмосковный клуб объявил об уходе футболиста, соглашение с которым было рассчитано до лета 2025 года.

— Чем обосновали «Химки» такое решение?
— Мне нечего сказать. Просто разорвали — и всё.

— Когда вам об этом сообщили?
— Когда подписывал документы.

— Вы узнали сегодня об этом, или вас раньше известили?
— Я был в курсе.

— У вас осталась какая-то обида на «Химки»?
— Нет, никакой обиды.

— Есть ли у вас какие-то варианты продолжения карьеры?
— Пока ничего не могу об этом сказать.

— Хотелось бы остаться в РПЛ, или Первую лигу тоже будете рассматривать?
— Сейчас не могу ничего конкретного сказать, — приводит слова Терехова «РБ Спорт».

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 34-летний Сергей Терехов провёл восемь матчей, в которых отметился одной результативной передачей. Также на счету защитника пять матчей в Фонбет Кубке России, результативными действиями игрок не отметился.

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