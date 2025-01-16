«Никакой обиды нет». Терехов прокомментировал разрыв контракта с «Химками»

Бывший защитник «Химок» Сергей Терехов прокомментировал разрыв контракта с клубом. В четверг, 16 января, подмосковный клуб объявил об уходе футболиста, соглашение с которым было рассчитано до лета 2025 года.

— Чем обосновали «Химки» такое решение?

— Мне нечего сказать. Просто разорвали — и всё.

— Когда вам об этом сообщили?

— Когда подписывал документы.

— Вы узнали сегодня об этом, или вас раньше известили?

— Я был в курсе.

— У вас осталась какая-то обида на «Химки»?

— Нет, никакой обиды.

— Есть ли у вас какие-то варианты продолжения карьеры?

— Пока ничего не могу об этом сказать.

— Хотелось бы остаться в РПЛ, или Первую лигу тоже будете рассматривать?

— Сейчас не могу ничего конкретного сказать, — приводит слова Терехова «РБ Спорт».

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 34-летний Сергей Терехов провёл восемь матчей, в которых отметился одной результативной передачей. Также на счету защитника пять матчей в Фонбет Кубке России, результативными действиями игрок не отметился.