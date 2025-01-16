«Осасуна» вышла в 1/4 финала Кубка Испании, победив «Атлетик» в гостях

Завершился матч 1/8 финала Кубка Испании, в котором встречались «Атлетик» из Бильбао и «Осасуна». Игра проходила на стадионе «Сан-Мамес Баррия» в Бильбао. «Осасуна» победила со счётом 3:2.
Счёт в матче на 41-й минуте открыл полузащитник «Осасуны» Аймар Орос с передачи Хесуса Аресо. На 44-й минуте Анте Будимир реализовал пенальти и увеличил преимущество своей команды. На 45+3-й минуте Нико Уильямс сократил отставание «Атлетика» с передачи Горки Гурусеты. На 55-й минуте защитник Оскар де Маркос с передачи Микеля Хаурехисара сравнял счёт в матче. На 70-й минуте Анте Будимир забил третий гол гостей в матче.
Действующим победителем Кубка Испании является «Атлетик» из Бильбао, который в финальной встрече прошлого сезона обыграл «Мальорку» со счётом 1:1 (4:2 пен.).
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