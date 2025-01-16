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«Осасуна» вышла в 1/4 финала Кубка Испании, победив «Атлетик» в гостях

«Осасуна» вышла в 1/4 финала Кубка Испании, победив «Атлетик» в гостях
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Завершился матч 1/8 финала Кубка Испании, в котором встречались «Атлетик» из Бильбао и «Осасуна». Игра проходила на стадионе «Сан-Мамес Баррия» в Бильбао. «Осасуна» победила со счётом 3:2.

Кубок Испании . 1/8 финала
16 января 2025, четверг. 21:30 МСК
Атлетик Б
Бильбао
Окончен
2 : 3
Осасуна
Памплона
0:1 Орос – 41'     0:2 Будимир – 44'     1:2 Уильямс – 45+3'     2:2 де Маркос – 55'     2:3 Будимир – 70'    

Счёт в матче на 41-й минуте открыл полузащитник «Осасуны» Аймар Орос с передачи Хесуса Аресо. На 44-й минуте Анте Будимир реализовал пенальти и увеличил преимущество своей команды. На 45+3-й минуте Нико Уильямс сократил отставание «Атлетика» с передачи Горки Гурусеты. На 55-й минуте защитник Оскар де Маркос с передачи Микеля Хаурехисара сравнял счёт в матче. На 70-й минуте Анте Будимир забил третий гол гостей в матче.

Действующим победителем Кубка Испании является «Атлетик» из Бильбао, который в финальной встрече прошлого сезона обыграл «Мальорку» со счётом 1:1 (4:2 пен.).

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