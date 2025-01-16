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«Реал Сосьедад» одержал победу над «Райо Вальекано» в матче Кубка Испании

«Реал Сосьедад» одержал победу над «Райо Вальекано» в матче Кубка Испании
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Завершился матч 1/8 финала Кубка Испании, в котором встречались «Реал Сосьедад» и «Райо Вальекано». Команды встречались на стадионе «Реале Арена» в Сан-Себастьяне (Испания). «Реал Сосьедад» победил со счётом 3:1.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Кубок Испании . 1/8 финала
16 января 2025, четверг. 21:30 МСК
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Окончен
3 : 1
Райо Вальекано
Мадрид
1:0 Оярсабаль – 24'     2:0 Оласагасти – 45+1'     2:1 Трехо – 45+6'     3:1 Гомес – 79'    
Удаления: нет / Эспино – 77'

На 24-й минуте счёт в матче открыл нападающий хозяев Микель Оярсабаль с передачи Такефусы Кубо. На 45+1-й минуте Хон Андер Оласагасти увеличил преимущество своей команды с передачи Микеля Оярсабаля. На 45+6-й минуте Оскар Трехо забил пенальти и сократил отставание гостей. На 79-й минуте Серхио Гомес забил третий гол «Реала Сосьедад».

Действующим победителем Кубка Испании является «Атлетик» из Бильбао, который в финальной встрече прошлого сезона обыграл «Мальорку» со счётом 1:1 (4:2 пен.).

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