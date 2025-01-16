«Реал Сосьедад» одержал победу над «Райо Вальекано» в матче Кубка Испании

Завершился матч 1/8 финала Кубка Испании, в котором встречались «Реал Сосьедад» и «Райо Вальекано». Команды встречались на стадионе «Реале Арена» в Сан-Себастьяне (Испания). «Реал Сосьедад» победил со счётом 3:1.
«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию встречи.
На 24-й минуте счёт в матче открыл нападающий хозяев Микель Оярсабаль с передачи Такефусы Кубо. На 45+1-й минуте Хон Андер Оласагасти увеличил преимущество своей команды с передачи Микеля Оярсабаля. На 45+6-й минуте Оскар Трехо забил пенальти и сократил отставание гостей. На 79-й минуте Серхио Гомес забил третий гол «Реала Сосьедад».
Действующим победителем Кубка Испании является «Атлетик» из Бильбао, который в финальной встрече прошлого сезона обыграл «Мальорку» со счётом 1:1 (4:2 пен.).
- 17 января 2025
-
00:38
-
00:24
-
00:16
-
00:02
-
00:01
- 16 января 2025
-
23:44
-
23:35
-
23:33
-
23:22
-
23:21
-
23:04
-
22:49
-
22:43
-
22:27
-
22:25
-
22:22
-
22:03
-
22:00
-
21:45
-
21:45
-
21:27
-
21:24
-
21:13
-
21:03
-
20:56
-
20:47
-
20:30
-
20:28
-
20:22
-
20:13
-
20:05
-
20:04
-
19:46
-
19:44
-
19:30