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«Реал Сосьедад» одержал победу над «Райо Вальекано» в матче Кубка Испании

Завершился матч 1/8 финала Кубка Испании, в котором встречались «Реал Сосьедад» и «Райо Вальекано». Команды встречались на стадионе «Реале Арена» в Сан-Себастьяне (Испания). «Реал Сосьедад» победил со счётом 3:1.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 24-й минуте счёт в матче открыл нападающий хозяев Микель Оярсабаль с передачи Такефусы Кубо. На 45+1-й минуте Хон Андер Оласагасти увеличил преимущество своей команды с передачи Микеля Оярсабаля. На 45+6-й минуте Оскар Трехо забил пенальти и сократил отставание гостей. На 79-й минуте Серхио Гомес забил третий гол «Реала Сосьедад».

Действующим победителем Кубка Испании является «Атлетик» из Бильбао, который в финальной встрече прошлого сезона обыграл «Мальорку» со счётом 1:1 (4:2 пен.).