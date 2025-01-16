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Стала известна причина срыва продления контракта «Баварии» с Дэвисом на финальном этапе

Стала известна причина срыва продления контракта «Баварии» с Дэвисом на финальном этапе
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«Бавария» не смогла продлить контракт с левым защитником Альфонсо Дэвисом, поскольку на финальном раунде переговоров агент канадского футболиста запросил для него зарплату в более чем € 20 млн, несмотря на предшествующую договорённость сторон об окладе в € 14-15 млн. Об этом сообщает Sky Sport Germany.

По информации источника, помимо обговоренной зарплаты в € 14-15 млн, впоследствии мюнхенский клуб ещё больше улучшил предложение для Дэвиса, включив в него бонусы за успешную игру защитника в первой части нынешнего сезона. Подчёркивается, что, кроме оклада в более чем € 20 млн, агент канадского футболиста потребовал солидный бонус за подписание нового трудового соглашения. Руководство «Баварии» не устроил данный вариант. При этом мадридский «Реал», заинтересованный в Дэвисе, наоборот, улучшил своё предложение.

Действующий контракт футболиста с «Баварией» заканчивается летом 2025 года.

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