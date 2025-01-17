Президент Медиалиги Осипов высказался о приглашении Маврина из «Амкала» в «Пари НН»

Президент Медиалиги Николай Осипов отреагировал на приглашение футболиста медиафутбольного клуба «Амкал» Василия Маврина на просмотр в «Пари НН». Ранее стало известно, что Маврин прибудет в расположение нижегородского клуба 28 января.

«Конечно, меня удивила информация, я о ней не знал. Это очень хорошая новость в плане сближения медиафутбола и футбола профессионального. Не удивило, что внимание пало на одного из лучших футболистов по мнению лиги, игроков и тренеров.

Очень нравится позиция главного тренера Гончаренко, который не стесняется приглашать возрастного игрока. Радует, что Вася в свои 36 лет в отличной форме и вызвал интерес клуба Российской Премьер-Лиги.

Сможет он остаться в команде или нет, думаю, никто не знает ответа. За исключением самого Васи. Безусловно, он предпримет все усилия, чтобы своим футбольным мастерством подтвердить и доказать собственную состоятельность на уровне клуба РПЛ.

Если Васю всё-таки оставят и он будет игроком обоймы или ротации, для меня это будет означать, что лига в очередной раз подтверждает: она является неотъемлемой частью большого футбола, и многие ребята, кого не заметили в их раннем возрасте, в состоянии через нашу лигу продемонстрировать свой класс и убедить функционеров в том, что и внутри Медиалиги есть футболисты, чьё мастерство достойно куда более профессионального футбола, нежели тот, который сейчас есть в Медиалиге», — приводит слова Осипова «РБ Спорт».

Маврин является чемпионом Медийной футбольной лиги и победителем Кубка МФЛ. В прошлом сезоне на счету Василия три мяча и две результативные передачи в Кубке МФЛ, а также два гола в Кубке России.

Второй сбор «Пари НН» пройдёт с 28 января по 9 февраля. В рамках тренировочной сессии нижегородский клуб проведёт пять контрольных матчей. Соперниками «Пари НН» станут «Факел», «Крылья Советов», «СКА-Хабаровск» и «Кайрат».