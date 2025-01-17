Аршавин назвал позиции, которые «Спартаку» необходимо усилить зимой

Бывший нападающий «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин поделился мнением, какие позиции следует усилить московскому «Спартаку» нынешней зимой.

«То, как «Спартак» заканчивал осеннюю часть сезона, нападение вроде как шикарное. Им нужно усиление в центр поля. Если говорить про трансферы на выход, хоть Николсон достаточно позитивен, думаю, его игрой не удовлетворены. Если сумеют его куда‑то пристроить, то могли бы искать человека на смену Угальде или помогать ему. И в центр поля я бы искал «восьмёрку» или «шестёрку». По защите — возможно, футболистов на края. Не сказать, что для ротации, а для количества», — сказал Аршавин в эфире программы «Все на Матч!» на «Матч ТВ».

После завершения первой части нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги «Спартак» набрал 37 очков и на текущий момент занимает третье место, отставая от лидирующих «Зенита» и «Краснодара» на два очка. В последних 10 матчах чемпионата России красно-белые семь раз одержали победу, два раза потерпели поражение и один раз сыграли вничью.

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