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«Барселона» намерена продлить контракт с Фликом по окончании нынешнего сезона — Sport.es

«Барселона» намерена продлить контракт с Фликом по окончании нынешнего сезона — Sport.es
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Руководство «Барселоны» желает пролонгировать трудовое соглашение с главным тренером команды Ханс-Дитером Фликом в грядущем июне. Об этом сообщает Sport.es.

Действующий контракт немецкого специалиста с каталонским клубом рассчитан до лета 2026 года.

По информации источника, в стане сине-гранатовых не считают целесообразным заниматься вопросом продления контракта Флика по ходу сезона. В «Барселоне» крайне высоко оценивают работу, проводимую 59-летним специалистом. В каталонском клубе хотят, чтобы Флик начал подготовку к следующему сезону с уже продлённым контрактом.

Флик занял должность главного тренера «Барселоны» минувшим летом. 12 января под его руководством сине-гранатовые выиграли Суперкубок Испании. После 19 туров Ла Лиги каталонский клуб занимает третье место.

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