Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Барселона» намерена продлить контракт с Фликом по окончании нынешнего сезона — Sport.es

Руководство «Барселоны» желает пролонгировать трудовое соглашение с главным тренером команды Ханс-Дитером Фликом в грядущем июне. Об этом сообщает Sport.es.

Действующий контракт немецкого специалиста с каталонским клубом рассчитан до лета 2026 года.

По информации источника, в стане сине-гранатовых не считают целесообразным заниматься вопросом продления контракта Флика по ходу сезона. В «Барселоне» крайне высоко оценивают работу, проводимую 59-летним специалистом. В каталонском клубе хотят, чтобы Флик начал подготовку к следующему сезону с уже продлённым контрактом.

Флик занял должность главного тренера «Барселоны» минувшим летом. 12 января под его руководством сине-гранатовые выиграли Суперкубок Испании. После 19 туров Ла Лиги каталонский клуб занимает третье место.

Самый высокооплачиваемый спортсмен в мире: