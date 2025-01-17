«Брайтон» в гостях победил «Ипсвич» в матче 21-го тура чемпионата Англии

Завершился матч 21-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Ипсвич» и «Брайтон». Игра проходила на стадионе «Портман Роуд» в Ипсвиче. В качестве главного арбитра встречи выступил Тони Харрингтон. Матч закончился со счётом 2:0 в пользу гостей.

На 59-й минуте счёт во встрече открыл вингер «Брайтона» Каору Митома. На 82-й минуте нападающий готсей Жоржиньо Рюттер укрепил их преимущество.

«Брайтон» занимает девятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Команда набрала 31 очко за 21 матч. «Ипсвич» заработал 16 очков за 21 игру и располагается на 18-й строчке. На первом месте находится «Ливерпуль», у которого 47 очков за 20 игр.

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире: