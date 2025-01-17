Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Брайтон» в гостях победил «Ипсвич» в матче 21-го тура чемпионата Англии

«Брайтон» в гостях победил «Ипсвич» в матче 21-го тура чемпионата Англии
Комментарии

Завершился матч 21-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Ипсвич» и «Брайтон». Игра проходила на стадионе «Портман Роуд» в Ипсвиче. В качестве главного арбитра встречи выступил Тони Харрингтон. Матч закончился со счётом 2:0 в пользу гостей.

Англия — Премьер-лига . 21-й тур
16 января 2025, четверг. 22:30 МСК
Ипсвич Таун
Ипсвич
Окончен
0 : 2
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
0:1 Митома – 59'     0:2 Рюттер – 81'    

На 59-й минуте счёт во встрече открыл вингер «Брайтона» Каору Митома. На 82-й минуте нападающий готсей Жоржиньо Рюттер укрепил их преимущество.

«Брайтон» занимает девятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Команда набрала 31 очко за 21 матч. «Ипсвич» заработал 16 очков за 21 игру и располагается на 18-й строчке. На первом месте находится «Ливерпуль», у которого 47 очков за 20 игр.

Календарь АПЛ
Турнирная таблица АПЛ
Материалы по теме
Стала известна разница в оценке стоимости Гарначо между «Манчестер Юнайтед» и «Наполи»

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android